Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar göle döndü!

Bodrum'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Gümbet ve Konacık mahalleleri başta olmak üzere bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Araç sürücüleri ve yayalar, ilerlemekte güçlük çekti.