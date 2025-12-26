Bodrum’u sel aldı

Bodrum'da aralıklarla etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman dolunun da etkili olduğu yağış sırasında dereler taştı, yollar göle döndü. Konacık Atatürk Bulvarı'nda 3 yerde su birikintisi nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

Konacık ve Gümbet bölgesinde ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularıyla taşlar ve ağaç dalları yollara sürüklendi. İhbarın ardından Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri sorun yaşanan bölgelere sevk edildi. Ekipler sıkıntılı bölgelerde güvenlik önlemi alırken yapılan çalışmamın ardından kapanan yollar trafiğe açıldı.