Muğla'da kalpler ısındı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Çalıca Ortaokulu'nda eğitim gören 5'inci sınıf öğrencisi Gülçin Miray Karaman'ın gösterdiği duyarlılık yürekleri ısıttı.
Ders sırasında tuvalete giden 11 yaşındaki küçük çocuk, sınıfa dönerken temizlik görevlisi Zerrin Bayat'ın koridoru temizlediğini fark etti.
Islak koridoru kirletmemek için ayakkabılarını çıkartan Miray, kapıya çoraplarıyla yürüdü. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖRNEK HAREKETE ÖDÜL VERDİ
Emeğe gösterdiği saygı ile gözleri yaşartan küçük Miray'ın büyük duyarlılığı ödüllendirildi. Müdür Yardımcısı Ali Ünal, Miray Karaman'a kulaklık hediye etti. Sınıf öğretmeni Seval Akçay Durmaz da, "Bu güzel davranışın yalnızca öğrencilere değil herkese örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.
"EMEĞİNİ GÖRMEZDEN GELMEM AYIP OLURDU"
Küçük Miray'ın aldığı ödül karşısında verdiği, "Zerrin abla yeri yeni siliyordu emeğini görmezden gelmem ayıp olurdu" sözleri ise alkış topladı.