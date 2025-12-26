Muğla'da kalpler ısındı

ÖRNEK HAREKETE ÖDÜL VERDİ

Emeğe gösterdiği saygı ile gözleri yaşartan küçük Miray'ın büyük duyarlılığı ödüllendirildi. Müdür Yardımcısı Ali Ünal, Miray Karaman'a kulaklık hediye etti. Sınıf öğretmeni Seval Akçay Durmaz da, "Bu güzel davranışın yalnızca öğrencilere değil herkese örnek olmasını temenni ediyoruz" dedi.