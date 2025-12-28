Hayat kurtardığı yerde 2 gün sonra can verdi

Muğla'da, bir kişinin öldüğü motosiklet kazasına müdahale eden ambulansın şoförü, 2 gün sonra aynı noktada geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde, Asım Ersoy'un (73) kullandığı 34 ESM 66 plakalı otomobil, Ali İsmail Bodur (56) yönetimindeki 48 AYY 598 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bodur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

VATANDAŞLARI UYARMIŞ

Öte yandan, Bodur'un, Muğla 2 No'lu Bayır Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ambulans şoförü olduğu, aynı bölgede bir gün önce meydana gelen ölümlü trafik kazasında görev aldığı öğrenildi. Olay yerindeki vatandaşlara, "Kazanın nerede, ne zaman olacağı belli olmuyor, dikkat edin" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Sağlık camiasında uzun yıllardır görev yapan Bodur'un vefatı, 112 çalışanları başta olmak üzere kentte büyük bir üzüntüye sebep oldu.