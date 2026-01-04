DEAŞ’a yönelik Muğla merkezli operasyon

Muğla merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. Muğla merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de 31 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndan Muğla Adliyesi'ne getirildi.Adliye çevresinde polis ve jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.