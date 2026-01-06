200 gram altını sahibine ulaştırdı

Muğla'da kuru temizlemeye verilen montun cebinde unutulan altınlar, işletme sahibi tarafından sahibine teslim edildi. Bir vatandaş, farkında olmadan cebinde 200 gram altın bulunan montunu kuru temizlemeye verdi. İşlem öncesi montun ceplerini kontrol eden firma çalışanları, gram altınları buldu.

Altınlar firma yetkilileri tarafından muhafaza altına alındı. İşletme sahibi Raşit Tosun, müşterinin mağdur olmaması için vakit kaybetmeden montun sahibine ulaştıklarını söyledi. Kendilerine bırakılan her eşyanın bir emanet olduğunu belirten Tosun, "Müşterilerimizin güveni bizim en büyük sermayemiz. Altınları fark eder etmez herhangi bir tereddüt yaşamadan hemen müşterimizi aradık. Çünkü emanete duyduğumuz saygı bunu gerektirir" dedi.