Kayıp çıftçı’yı arama çalışmaları yeniden başladı

MUĞLA'DA 30 Aralık 2023 tarihinde mantar toplamak için evden çıkan 65 yaşındaki İsa Çiftçi'den 3 yıldır haber alınamıyor. Ekipler Çiftçi'nin kayboluşunun 3'üncü yılında yeniden arama çalışması başlattı. Komandolar, iz takip köpekleri ve hava destek unsurları ile yapılan arama çalışmaları havanın kararmasıyla son bulurken, Çifçi'yle lgili herhangi bir ipucuna rastlanılmadı. Olay 3 yıl önce meydana geldi. İsa Çifçi, eşi ve yakınlarıyla birlikte dağa mantar toplamaya giderken, gruptan ayrıldı ve bir daha haber alınamadı. Yakınlarının durumu fark edip jandarma ekiplerine haber vermesiyle arama çalışmaları başlatıldı. Ancak aylarca süren yoğun çabalara rağmen Çifçi'den herhangi bir iz elde edilemeyince dosya 'kayıp' olarak rafa kaldırılmıştı.