Kavaklıdere Belediyesi 46 milyonluk taşınmaz aldı

MUĞLA Kavaklıdere Belediyesi, birçok belediyenin ekonomik sıkıntılar nedeniyle mülk satışına yöneldiği süreçte toplam 44 bin 493 metrekare büyüklüğündeki üç taşınmazı 46 milyon 252 bin 573 TL bedelle satın alarak mülkiyetine kazandırdı. Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan 107 Ada 3 ve 4 numaralı parsellerde kayıtlı toplam 38 bin 770,64 metrekare büyüklüğündeki iki taşınmaz ile Çayboyu Mahallesi 327 Ada 21 parselde kayıtlı 5 bin 722,44 metrekare büyüklüğündeki bir taşınmaz olmak üzere, toplamda 44 bin 493,08 metrekarelik üç taşınmaz satın alındı. Söz konusu taşınmazlar, 46 milyon 252 bin 573 TL bedel karşılığında Kavaklıdere Belediyesi mülkiyetine geçti.