Muğla’da sosyal medya trollerine gözaltı

DEVLET Büyükleri ve kamu görevlileri hakkında hakaret ve yanlış bilgi yaydığı tespit edilen sahte sosyal medya hesaplarına yönelik Muğla'da düzenlenen siber operasyonda, 3 sosyal medya trolü ile 1 STK temsilcisi şüpheli olarak gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Seydikemer ilçesinde bulunan bir villada sosyal medya trolleri C.D., K.K. ve S.Ü.Ö.'nün birlikte bulunduğu, üç ismin de aynı adreste yakalanarak gözaltına alındığı öne sürüldü. Şüphelilerin, sahte hesaplarla bağlantılı olarak bu villada saklandıkları iddia edildi. Operasyonlar kapsamında STK temsilcisi P.B. da gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

MAFYA ÜYELERİ DE VAR

MUĞLA merkezli 5 ilde iki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadeler Şubesi ekiplerince, "Daltonlar" ve "Casperlar" suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerce "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehdit" suçları kapsamında Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Mardin ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.