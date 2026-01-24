Muğla’da 16 yıllık birikim sazan sarmalında gitti

EV almak için 16 yıldır para biriktiren, çevresinden borç altın ve nakit para alan aile, sazan sarmalı yöntemiyle 2 milyon 31 bin lira dolandırıldı. Parmağındaki alyans yüzüğe kadar satan 2 çocuk annesi Ayşegül Dağ, dolandırıcıların bulunmasını istedi. Muğla'da inşaatlar yaptığını söyleyen bir dolandırıcı, sosyal medya üzerindeki ilan sayfasında 3 milyon 250 bin lira satılık ilanında bulunan evin fotoğraflarını alarak aynı evi 2 milyon 150 bin liraya ilana koydu. Sosyal medyadan ilanları araştıran anne Ayşegül Dağ (44), Sürsürü Mahallesi'nde bulunan 2+1 dairenin 2 milyon 150 bin liraya satışta olduğunu gördü. Evi de yerinde gören ve gezen aile 1 milyon 900 bin liraya anlaştı.

'HER ŞEYİMİZİ SATTIK'

Parayı telefondan şahsın dediği ibana göndermeye çalışan Dağ, onaylanmaması üzerine bankanın şubesine giderek gönderdi. Şahıstan son olarak "Abla yetiş tapuya" mesajı alan ve tapuya giden Dağ, ev sahibine parayı gönderdiğini söyledi. Ev sahibi ise kendisine para gelmediğini ifade etti. Ardından dolandırıldığını anlayan Dağ ailesi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Tapu ücretiyle birlikte toplam 2 milyon 31 bin lira parası giden Ayşegül Dağ, parmağındaki alyans söyledi. Alyansına kadar her şeyi sattığını ifade eden Dağ, "Yetmedi, eşimin patronundan 100 bin istedik. O gönderdi. O da yetmedi 5'i bir yerde, yarım ve çeyrek altınlar aldık. Pazartesi günü götürüp kuyumcuda bozdurduk ve parayı hesabıma aldım. Tapuya geçtikten sonra eşimi aradı '950 bin yatırın' dedi ve eşim de 'tamam' dedi. Eşim göndermeye çalıştı ve banka beni aradı. Banka aradı 'tanıyor musunuz' dedi, 'hayır tanımıyorum ama ev sahibini tanıyorum' dedim. Banka paraya bloke koydu. Ben banka şubesine gittim. Bankada yatırırken ibanı doğru vermişim ama isim olarak gerçek ev sahibinin ismini verdim. Üçüncüde parayı gönderdim. Adamın bana son mesajı 'abla yetiş tapuya' oldu" diye konuştu.