  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla Bodrum'da fırtına! Tekneler karaya oturdu

Bodrum'da fırtına! Tekneler karaya oturdu

Son dakika haberleri... Muğla'nın turizm merkezi Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtınada tekneler de karaya oturdu.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı.

Bu kapsamda, sabah saatlerinden itibaren ilçede fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum- İstanköy arası feribot seferi iptal edildi. Gümbet Sahili'nde 2 yelkenli tekne, 2 motoryat, 2 balıkçı teknesi ve şişme bot karaya oturdu.

Tekne sahipleri bölgeye gelerek teknelerini emniyete aldı. Öte yandan, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryat sahilden 50 metre açıkta karaya oturdu.

Fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA