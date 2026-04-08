Muğla’da tacizci danışman tutuklandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim gören Dilara Ç, iş başvurusu kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arkan ile sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Görüşmeler sırasında Arkan'ın öğrenciye uygunsuz mesajlar göndermesi üzerine genç kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"MESAJLARI RAHATSIZ EDİCİ"

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekipleri Arkan'ı Menteşe ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arkan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. İfadesinde yaşadıklarını anlata Dilara Ç, sosyal medya üzerinden kurulan iletişimin daha sonra farklı bir boyuta taşındığını belirterek, "Başlarda iş konuşurken zamanla konuyu kişisel ve duygusal bir zemine çekmeye çalıştı. Kendisine sürekli konuyu işe getirmesi gerektiğini hatırlatmama rağmen 'Dolayısıyla bir gün D. Arkan olursan şaşırma' gibi ifadeler kullandı. Bu durum bende ciddi bir baskı ve huzursuzluk yarattı" dedi. Şüpheli Levent Arkan ise ifadesinde suçlamaları reddetti. Görüşmelerin samimi bir iletişim çerçevesinde gerçekleştiğini savunan Arkan, bazı ifadelerinin yanlış anlaşıldığını ve kötü bir niyet taşımadığını öne sürdü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Arkan, "Müştekiye yönelik 'D. Arkan olursan şaşırma' sözüm sadece bir espri düşüncesiyle söylenmiştir. Bir kişinin soyadının Arkan olabilmesi için sadece benim istemem değil, karşıdakinin de istemesi esastır. Bu evlilik teklifi anlamı taşımamaktadır. Cinsel taciz amacım asla olamaz" dedi. Ayrıca müştekiye yardımcı olmak amacıyla iletişim kurduğunu, iş ve proje konularında destek vermek istediğini dile getirdi.

MESAJLAR DOSYADA

SORUŞTURMA dosyasına giren dijital yazışmalarda, Arkan'ın cümleleri dikkat çekti: n "SİZ biz diyerek konuşmayı da bırak, Levent demen yeterli ve çok daha mutlu edici. Çünkü birbirlerini anlayabilen insanların arasında böyle mesafeli konuşmalara gerek yok." n "KALPLERİN bir olması, sen ve ben iken 'biz' olmaktır." n "AKLINDAYIM bilmiyorum ama aklımdasın." n "SENİ sevdiğimi hissediyorum ve bu durum beni çok mutlu ediyor." n "BENİ istediğin zaman, saatin kaç olduğuna bakmadan arayabilirsin çünkü ben yalnız yaşıyorum." n "YARIN ver istifanı gerisini bana bırak"