Aşırı sürat sonu oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafiğe kapalı alana giren motosiklet, kepçe ve kamyona çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Niyazi Koyuncu (31) yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında dubalar ve uyarı levhalarıyla trafiğe kapatılan çalışma alanına girdi. Çalışma sahasında bulunan kamyon ile yanında yer alan kepçeye çarpan motosikletten düşen Koyuncu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.