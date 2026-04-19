Muğla'nın 'hayalet köyü' dronla görüntülendi 69 yıl önce terk edildi! Muğla'nın 'hayalet köyü' dronla görüntülendi Muğla'nın turistlik ilçesi Fethiye'de, 'hayalet köy' olarak bilinen ve 69 yıl önce terk edilen ve harabe 500 hanenin bulunduğu Kayaköy, dronla görüntülendi. Koruma altındaki köye, ziyaretçiler bilet alarak girip terk edilmiş alanları gezebiliyor.









Muğla'da Fethiye'de yılda 100 bin kişinin ziyaret ettiği Kayaköy, tarihi ve doğal zenginlikleri bir arada sunuyor. Daha önce Türklerle Rumların birlikte yaşadığı Kayaköy, Fethiye ile Ölüdeniz arasında, 65 metre yükseklikteki bir tepenin yamacı ile önündeki 'Kaya Çukuru' olarak bilinen ovada yer alıyor.

Antikragos dağlarındaki kaya mezarları ile dikkat çeken Kayaköy'ün, kimi kaynaklara göre 11'inci yüzyılda, kimilerine göre ise 14'üncü yüzyılda bölgedeki Rumlarca Likya Uygarlığı'nın kalıntıları üzerine kurulduğu belirtiliyor.