İzmir'de hastanede 'yapay zekalı rehber' dönemi | 15 saniyede çözüm sağlıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Basın Danışmanı Emre Yipel, hastane yoğunluğu içinde özellikle işitme ve konuşma engelli bireylerin yön bulmakta zorlandığını fark etti.
Bu soruna yönelik çalışma başlatan Yipel, yapay zeka destekli dijital danışma sistemi geliştirdi. Sistem, hastanede kullanılmaya başlandı. Yipel, çalışmayla ilgili, "Vatandaşlar için erişilebilir bir programa ihtiyaç olduğunu düşündüm. Basın sorumlusu olmam nedeniyle video çekimleri ve tasarımları kendim tamamladım. Gerçek görüntüler kullandığımız için kullanıcılar gitmek istedikleri yeri daha kolay bulabiliyor. Ayrıca sistemde seslendirme ile Türkçe ve İngilizce altyazı desteği de bulunuyor. Sistem, internet bağlantısı gerektirmeden çalışıyor ve elektrik kesintilerinden etkilenmiyor. Yaklaşık 15 saniyede yönlendirme yapabiliyor. Kapandığında da kendiliğinden açılarak kullanıma hazır hale geliyor" dedi.
'OLDUKÇA KULLANIŞLI VE BAŞARILI OLDUĞUNU GÖRDÜK'
İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu ise hastanelerde yoğunluk nedeniyle danışma hizmetlerinin önemli olduğunu dile getirerek, "Hastanemizde günlük yaklaşık 12 bin hasta bulunuyor. Hastalarımızın randevularına, laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerine ulaşabilmesi için danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu durum iş yükü oluşturuyor. Yipel'in geliştirdiği proje ile danışmanlık hizmetinin dijital olarak verilebileceğini gördük. Bir haftadır deniyoruz, oldukça kullanışlı ve başarılı olduğunu gözlemledik. Projeyi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.
İkinci aşamada sistemi hastanenin tamamında yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Üniversitemizin mühendislik bölümüyle birlikte Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) projesi haline getirerek önce hastanemizde, ardından il genelinde uygulanması için girişimlerde bulunacağız" ifadelerini kullandı. Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Ali İrfan Yavuz ise projenin yaygınlaştırılması için destek vereceklerini belirtti.
'DAHA ÖNCE KARŞILAŞMADIĞIM BİR CİHAZ'
Nöroloji bölümünde tedavi gören Emir Çekli (28) de cihazı kullanarak yön bulduğunu belirterek, "Daha önce hiçbir hastanede böyle bir cihaz görmedim. Birine sormak yerine cihazdan destek alarak gideceğim yeri öğrendim. Kullanımı kolay, gerçek görüntüler sayesinde bir kez izledikten sonra yeri tanıyarak ulaşabildim" diye konuştu.