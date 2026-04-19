Dev kruvaziyer Marmaris'e demir attı! Akın akın geldiler

Mısır Port Said Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren gemi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine akşam saatlerinde yanaştırıldı.
254 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu Alman 2 bin 500 yolcu ve 1500 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı ile turistik yerleri ziyaret etti.
Yolcuların bir kısmı 20 Nisan'da çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerlere düzenlenen günlük turlara katılacak.