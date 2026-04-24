Vinç kırıldı, altında kaldı: Muğla Marmaris'teki vinç faciasında sıcak gelişme!

NE OLMUŞTU?

Uzunyalı Mahallesi'nde denizde bulunan bir teknenin motorunun vinç yardımıyla tekneye yüklenmesi sırasında vincin bomu kırılmış, bu sırada teknede halatları çıkartmak için bulunan işçi Tarık Yasin Şahin (21) altında kalarak yaşamını yitirmişti. Vinç operatörü Burak D. ile firma sahibi Nuri A. gözaltına alınmıştı.