  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Vinç kırıldı, altında kaldı: Muğla Marmaris'teki vinç faciasında sıcak gelişme!

Vinç kırıldı, altında kaldı: Muğla Marmaris'teki vinç faciasında sıcak gelişme!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizdeki bir teknenin motoru yüklenirken kırılan vinç bomunun (taşıma kolu) altında kalan işçinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA

Giriş Tarihi:

Uzunyalı Mahallesi'nde denizde bulunan bir teknenin motorunun vinç yardımıyla tekneye yüklendiği sırada vincin bomu kırıldı.

Bu sırada teknede halatları çıkartmak için bulunan işçi Tarık Yasin Şahin (21) kırılan bomun altında kaldı.

Vincin kolunun kırılması sonucu altında kalan Tarık Yasin Şahin'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan vinç operatörü Burak D. ile firma sahibi Nuri A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Uzunyalı Mahallesi'nde denizde bulunan bir teknenin motorunun vinç yardımıyla tekneye yüklenmesi sırasında vincin bomu kırılmış, bu sırada teknede halatları çıkartmak için bulunan işçi Tarık Yasin Şahin (21) altında kalarak yaşamını yitirmişti. Vinç operatörü Burak D. ile firma sahibi Nuri A. gözaltına alınmıştı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA