SON DAKİKA: Uyuşturucu soruşturmasında yeni pozitifler var! Elif Karaarslan, Samet Liçina ve Özlem Parlu'nun uyuşturucu testi sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Eski Hakem Elif Kararslan, Büşranur Çakır ve Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
7 İSİM DAHA POZİTİF
Adli tıp kurumuna kan ve saç örneği veren ünlülerin test sonuçları ortaya çıktı. Eski hakem Elif Kararslan, fenomen Samet Liçina, Özlem Parlu, Büşranur Çakır, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik ve Terapy isimli mekanın işletmecisi Deniz Metin Yüksel'in uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.
Özlem Parlu
Samet Liçina
Eski hakem Elif Kararslan
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Lucca'nın sahibi Cem Mirap, Kütüphane adlı mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz, Boop'un işletmecisi Mustafa Aksakallı, Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu, fenomenler Samet Liçina, Özlem Parlu, eski hakem Elif Karaaslan, Oğuz Sarıpınar, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu, oyuncu Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Büşranur Çakır, Mustafa Eyüp Çelik, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel'in de olduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Kütüphane isimli mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz, fenomenler Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, eski hakem Elif Karaarslan ve Lena Ahsen Alkan tutuklanmıştı.