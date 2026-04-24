Haberler Muğla Vincin kopan parçasının altında kalan genç öldü

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize tekne indiren vincin, bomunun (taşıma kolu) kopması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Çekek yerinde bulunan ahşap teknenin denize indirilmesi sırasında kullanılan vinçte arıza meydana geldi. Tekne suya indirildikten sonra halatları çözmek isteyen T.Y.Ş.'nin üzerine(21), vincin bomu kırılarak üzerine düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede T.Y.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

