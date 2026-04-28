Haberler Muğla Bu ne zorbalık! Bu ne zorbalık! Muğla'nın Ortaca ilçesinde lise öğrencisi olan iki genç kız, 11 yaşındaki bir kız çocuğunu dakikalarca darp etti. Şiddet anları bir başka arkadaşları tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, saldırganların pişkin sözleri ve tehditleri pes dedirtti. Genç kızların "Dövdükçe rahatladım" sözleri akran zorbalığının tehlikesini gözler önüne serdi ÖMER KUNDAKÇI









OKULLARDA şiddet olayının her geçen gün arttığı ve birçok veliyi tedirgin eden akran zorbalığının son görüntüleri Muğla'nın Ortaca ilçesinde ortaya çıktı.

İlçedeki bir lisede eğitim gördükleri öğrenilen iki genç kız, 11 yaşındaki bir kız çocuğuyla metruk alanda bir araya geldi. Küçük çocuğu aralarına alan grup, bir süre sonra şiddetin dozunu artırdı. 5 dakikadan fazla süren ve sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, genç kızların küçük çocuğa defalarca tokat ve yumruk attığı, hakaret ettiği görüldü. Küçük kız çocuğunun evire çevire dövüldüğü olayın erkek arkadaş yüzünden meydana geldiği anlaşıldı.