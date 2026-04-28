Bu ne zorbalık!

OKULLARDA şiddet olayının her geçen gün arttığı ve birçok veliyi tedirgin eden akran zorbalığının son görüntüleri Muğla'nın Ortaca ilçesinde ortaya çıktı.
İlçedeki bir lisede eğitim gördükleri öğrenilen iki genç kız, 11 yaşındaki bir kız çocuğuyla metruk alanda bir araya geldi. Küçük çocuğu aralarına alan grup, bir süre sonra şiddetin dozunu artırdı. 5 dakikadan fazla süren ve sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, genç kızların küçük çocuğa defalarca tokat ve yumruk attığı, hakaret ettiği görüldü. Küçük kız çocuğunun evire çevire dövüldüğü olayın erkek arkadaş yüzünden meydana geldiği anlaşıldı.
TEHDİTLER SAVURDULAR
KAYIT altına alınan görüntülerde saldırgan kızların soğukkanlılığı ise pes dedirtti. Küçük çocuğu darp ettikten sonra "Dövdüğüm için rahatladım" diyen saldırganlar, şiddet mağduru çocuğu korkutmaya devam etti. Küçük kızın durumu polise veya ailesine bildirmesi halinde şiddetin dozunu artıracaklarını belirterek tehditler savuran grubun, darp anlarını kahkahalar eşliğinde kaydetmesi toplumun her kesiminden büyük tepki topladı. Dakikalarca darp edilen kız çocuğunun çaresizliği kameralara yansırken, olayın güvenlik güçleri tarafından el konulup konulmadığı henüz bilinmiyor.
KIZILAY'DAN NEZAKET EĞİTİMİ
AKRAN zorbalığının yansımaları her geçen gün karşımıza çıkarken Türk Kızılay da 'akran nezaketi' programını açıkladı. Kızılay çocukların güvenli ve destekleyici ortamlarda gelişimini güçlendirmek amacıyla akran zorbalığını 2026 yılı eğitim çalışmalarında öncelikli başlıklar arasına aldı. Türk Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen işbirliği kapsamında okullarda faaliyet gösteren Kızılay Kolu Kulüpleri aracılığıyla dayanışma, nezaket ve iyi davranış kültürünü güçlendirmeye yönelik çalışmalarını yeni içerik setiyle genişletti. Kızılay Kolu çalışmaları çerçevesinde bu yıl, akran zorbalığını önlemeye yönelik bütüncül ve sürdürülebilir yaklaşım "akran nezaketi" odağında yapılandırıldı. Önleyici ve iyileştirici boyutları bulunan modelle, çocuklar, öğretmenler, aileler ve gönüllüler arasında iyi davranış kültürünün güçlendirilmesi hedefleniyor.