Muğla yolundaki kazada 1 kişi hayatını kaybetti

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesi Denizli Karayolu üzerinde meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Menteşe ilçesi Muratlar Mahallesi Geymene mevki, Muğla-Denizli karayolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, otomobilde bulunan Ramazan Şen olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcu konumunda F.D. ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.