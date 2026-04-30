Muğla'da cani adam yemek yapmadığı için eşini katletti!

Olay, 21 Ocak 2025'te saat 19.30 sıralarında, Köyceğiz 'in Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi 'ni arayarak eşi, 2 çocuk annesi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlileri tarafından Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ummuhan Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı.

KARAR VERİLDİ

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Sanık Korkut hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşması, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Duruşmada Korkut'un yakınları ve avukatlar hazır bulunurken, tutuklu sanık Korkut ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.