60 yıldır aralıksız kazılıyor: Muğla’da 3 bin yıllık medeniyet gün yüzüne çıkıyor

Çörtük, Kaunos'ta yarım yüzyılı aşkın süre içerisinde çok önemli tarihi yapıların ortaya çıkarıldığını belirterek, çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği, YİKOB tarafından destek verildiğini dile getirdi.

"YENİ GÜZEL VERİLER PAYLAŞMAYI BEKLİYORUZ" Bu yıl da kazıları 2022'de bitki örtüsünden temizledikleri ve küçük bir sondajla çalışmalara başladıkları arkaik sur içi manastır alanında sürdüreceklerini ifade eden Çörtük, bölgenin yaklaşık 3 bin 250 metrekarelik bir alana yayılan kompleks bir yapı olduğunu kaydetti.