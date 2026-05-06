Dolandırıcılar Anneler Günü'nü boş geçmedi! Bu mesaja tıklayanın hesabındaki tüm parası çalınıyor...

Bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü, dolandırıcıların hedefi haline geldi.
Sosyal medyadan yayınladıkları reklamlarla ya da kişilerin telefonlarına WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla ulaşan sahtekârların, Anneler günü hediye çeki vaadi ile vatandaşları dolandırdığı belirlendi.
Bu kapsamda Migros, A101, Kahve Dünyası, LC Waikiki, Karaca ve Trendyol gibi kurumsal markaların internet sitelerinin taklit edildiği öğrenilirken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) dolandırıcılık maksadıyla açılan internet sitelerini erişime engelledi.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
İnternet üzerinden "Anneler günü hediyesi kazanma fırsatı" şeklinde linkler yayınlayan dolandırıcılar, vatandaşların birkaç kolay soruyu yanıtlamasının ardından "50 bin TL anneler günü hediye çeki kazandınız" şeklinde mesajlarla kişisel bilgilerini ve banka bilgilerini gönderdikleri link üzerinden girmelerini talep ediyor.
Sonrasında ise hediye çekini alabilmek için örneğin "Bin TL gibi bir kampanya katılım ücreti yatırmanız gerekiyor. Ardından 50 bin TL'lik hediye çeki tarafınıza verilecek" denilerek, vatandaşlardan para talep ediliyor.
Bu tutarı yatıranlardan gönderdikleri paranın askıda kaldığı yalanı ile tekrar para göndermeleri talep edilirken, göndermeyenlere ise "Kampanya koşullarını ihlal ettiniz, avukatımız sizinle irtibata geçecek, ceza uygulanacak" gibi ifadelerle korku salınmaya çalışılıyor.
Bu süreçte dolandırıcılar kişilerin banka bilgilerini ele geçirdikleri gibi gelen linki kontrol etmeden tıklayan kişilerin binlerce lira dolandırılması da kaçınılmaz oluyor.
SOSYAL MEDYA TUZAĞI
Dolandırıcıların özellikle Instagram, Facebook, X gibi sosyal medya mecralarında reklamlar vererek vatandaşları tuzağa çektikleri öğrenilirken, "Anneler Günü hediye çeki" gibi reklam görselleri ile hazırladıkları sahte sitelere yönlendirdikleri belirlendi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN
Bu tip saldırılara karşı korunmanın en etkili yolu, bilinçli ve bilgili olmaktan geçerken, öncelikli olarak vatandaşların sosyal medya reklamlarına veya bir şekilde kendilerine ulaşan SMS ya da maillere itibar etmemeleri gerekiyor.
Dolandırıcılığa maruz kalanların anında bankasını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması, kartlarını işleme kapatması ve sonrasında karakol ya da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunması gerekiyor.