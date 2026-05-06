Dolandırıcılar Anneler Günü'nü boş geçmedi! Bu mesaja tıklayanın hesabındaki tüm parası çalınıyor...

İnternet üzerinden "Anneler günü hediyesi kazanma fırsatı" şeklinde linkler yayınlayan dolandırıcılar, vatandaşların birkaç kolay soruyu yanıtlamasının ardından "50 bin TL anneler günü hediye çeki kazandınız" şeklinde mesajlarla kişisel bilgilerini ve banka bilgilerini gönderdikleri link üzerinden girmelerini talep ediyor.

Sonrasında ise hediye çekini alabilmek için örneğin "Bin TL gibi bir kampanya katılım ücreti yatırmanız gerekiyor. Ardından 50 bin TL'lik hediye çeki tarafınıza verilecek" denilerek, vatandaşlardan para talep ediliyor.





Bu tutarı yatıranlardan gönderdikleri paranın askıda kaldığı yalanı ile tekrar para göndermeleri talep edilirken, göndermeyenlere ise "Kampanya koşullarını ihlal ettiniz, avukatımız sizinle irtibata geçecek, ceza uygulanacak" gibi ifadelerle korku salınmaya çalışılıyor.