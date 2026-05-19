Kadın cinayetinde tepki çeken karar

21 Ocak 2025'te meydana gelen olayda Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi, 2 çocuk annesi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ummuhan Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı. Korkut, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Yunus Korkut, suçunu itiraf edip, eşini yemek yapmadığı için dövdüğünü söyledi. Korkut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmanın ardından Korkut hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

ÖLDÜRÜCÜ ALET KULLANMAMIŞ!

Davanın karar duruşması, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 30 Nisan'da görüldü. Mahkeme heyeti, Yunus Korkut'u, 'Eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama' suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum etti. Kararda, suçun işleniş şekli ve sanık Korkut'un kastının yoğunluğu göz önüne alınıp, takdiri indirim uygulanmadı. Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, Yunus Korkut'un eşi Ümmühan Korkut'a yönelik darp eylemini kabul ettiği, ancak öldürme kastıyla hareket ettiğine dair yeterli delil bulunmadığı belirtildi. Olayda kullanılan herhangi bir öldürücü alet bulunmaması, taraflar arasında öldürmeyi gerektirecek önceden planlanmış ağır bir husumetin tespit edilememesi ve sanığın olay sonrası eşini hastaneye ulaştırmak için çaba göstermesinin de dikkate alındığı gerekçeli kararda yer aldı. Kararda, sanığın eşine yumruk ve tokat attığı, Korkut'un kısa süre sonra fenalaşarak ahır girişinde baygın halde bulunduğu, adli tıp raporuna göre ölümün kafa travmasına bağlı kanama sonucu gerçekleştiğinin kesinleştiği ifade edildi. Kararda sanık Korkut'un eyleminin öldürme değil, kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçunu oluşturduğu kaydedildi.

'İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ'

ÜMMÜHAN Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz Turasay, "Dosya kapsamında, 'Kasten yaralama' değil 'Kasten öldürme' suçundan kurulacak bir mahkumiyet kararı bekliyorduk. Bu hüküm, faillere cesaret verecek bir hüküm olmuştur. Karara karşı istinaf yoluna başvuracağız" dedi.