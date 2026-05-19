Turizm sektöründe tartışma yaratan lahmacun isyanı!

MUĞLA'NIN turistik ilçesi Bodrum, yine tepki çeken lahmacun fiyatlarıyla gündem oldu... Sosyal medyada paylaşılan yüksek fiyatlı adisyonlar üzerinden oluşturulan "Bodrum pahalı" algısı turizm sektörünü yeniden ikiye böldü.
Bodrum'da her bütçeye uygun mekanlar bulunduğunu vurgulayan işletmeciler, lahmacun fiyatlarının yanı sıra özellikle lüks beach ve tekne servisleri üzerinden tüm ilçeye yönelik "pahalı şehir" algısı oluşturulmasına tepki gösterdi.
HEP LAHMACUN KONUŞULDU
BİRÇOK işletmede lahmacun fiyatlarının 250 TL'den başladığı, özel servisle teknelere gönderilen ürün fiyatlarının ise hizmet bedeliyle birlikte 2 bin TL'ye çıktığı belirtildi.
Özellikle denizdeki teknelere yapılan servislerde ulaşım, servis ve özel hizmet bedellerinin fiyatları yükselttiği belirtildi.
Turizmci Bülent Kaya, "Hep lahmacunla başlıyoruz, lahmacunla sezonu bitiriyoruz. Sürekli 'pahalı Bodrum" algısı oluşuyor ama ucuz yerler de var" dedi.
İSTANBUL VE ANKARA ÇOK DAHA PAHALI
TÜRSAB Bodrum Bölge Başkanı Enver Kantarmış, "İstanbul ve Ankara, aslında Bodrum'dan daha pahalı. Bodrum'da ucuz ve uygun restoranlarımız da var. Marka restoranlara ise insanlar bilinçli olarak gidiyor. Onun için 'pahalı' yorumlarına katılmıyorum" diye konuştu.