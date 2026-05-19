İZMİR HAVA DURUMU 19 MAYIS SALI | SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İzmir'de bahar havası yerini yağışlı günlere mi bırakıyor? Meteoroloji tahminlerine göre 19 Mayıs Salı günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı kentte sıcaklık 27 dereceye kadar yükselecek. Çarşamba gününden itibaren başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ise hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. İşte 19 Mayıs Salı İzmir hava durumu…
İzmir'de sabah saatlerinde 21 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının öğle saatlerinde 27 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Parçalı bulutlu havanın gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilirken hissedilen sıcaklığın da aynı seviyelerde olacağı belirtiliyor.
NEM ORANI DİKKAT ÇEKİYOR
Kentte nem oranının gün içerisinde yüzde 52 ile yüzde 89 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar özellikle yüksek nem nedeniyle hava sıcaklığının daha bunaltıcı hissedilebileceği uyarısında bulunuyor.
SAĞANAK YAĞIŞ KAPIDA MI?
Meteoroloji tahminlerine göre İzmir'de çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri boyunca da yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 25-27 derece bandında seyredeceği öngörülüyor.
RÜZGAR HAFİF ESECEK
Rüzgarın gün içerisinde ortalama 10 kilometre hızla esmesi beklenirken, zaman zaman 20 kilometreye kadar ulaşabileceği ifade ediliyor. Yetkililer ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.