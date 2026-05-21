  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Muğla CHP'li belediye süresiz kapatmıştı! Marmaris'te havuz problemi hızla çözüldü!

CHP'li belediye süresiz kapatmıştı! Marmaris'te havuz problemi hızla çözüldü!

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

MARMARİS'TE, CHP'li belediye ilçenin tek yüzme havuzunu "süresiz" kapatmıştı. Havuzun kapatılması nedeniyle antrenman yapamayan sporcular ve yüzmeyi sevenler mağdur olmuştu.

Mağdur gençlerin çığlığını duyan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın devreye girerek, sorunun çözülmesi için yetkililere talimat vermesi Yeni Asır'da manşet olmuştu.

Bakanın talimatı üzerine, başta Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere, ilgili kuruluşlar hızla harekete geçti. Bakanlık tarafından kurulan 20 metre uzunluğunda ve 125 santimetre derinliğindeki portatif yüzme havuzu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Antrenman ve eğitim faaliyetlerinde kullanılacak olan havuz, gençlere bayram hediyesi oldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA