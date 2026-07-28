Haberler Muğla Muğla'da ormanlar için güvenlik kalkanı: Karadan, havadan ve denizden entegre denetim! Muğla'da ormanlar için güvenlik kalkanı: Karadan, havadan ve denizden entegre denetim! Muğla'da artan sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yükselen yangın riskine karşı güvenlik güçleri ile orman teşkilatı, karadan, havadan ve denizden 7 gün 24 saat esasına dayalı ortak bir denetim mekanizması devreye soktu. DHA













Yaz mevsiminde artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen yangın riskine karşı Muğla'da güvenlik güçleri sahada görev yapıyor. İnsan kaynaklı yangın riskinin en aza indirilmesini amaçlayan ekipler, ormanlık alanlardan şehir merkezleri ve turistik bölgelere kadar geniş bir alanda önleyici tedbirler uyguluyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 3 bini aşkın personel, binden fazla önleyici kolluk devriyesiyle denetim gerçekleştiriyor.





Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri kritik ormanlık alanlarda yaya devriyesi yaparken, K-9 iz takip köpekleri de arama-tarama çalışmalarına katılıyor. Dar ve ulaşımı güç bölgelerde motorize ekipler ile yunus polisleri görev alırken, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ise kritik noktalarda su ikmali ve soğutma çalışmalarına destek vermek amacıyla hazır bekletiliyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas ve Ula başta olmak üzere il genelinde ormanlara giriş yasağına yönelik denetimlerin yanı sıra anız yakılması ve arıcılık faaliyetlerinde kullanılan tütsü ateşlerine karşı kimlik ve araç kontrolleri de yapılıyor.