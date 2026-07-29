SON DAKİKA: Muğla'da korkutan orman yangını: Müdahale devam ediyor

Tek tesellilerinin şu anda can kaybının yaşanmaması olduğunu belirten Akdenizli, "Çok çok üzgünüz. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Bu havada vatandaşlarımız dikkatli olmalılar." ifadelerini kullandı.

YERLEŞİM YERLERİNDEKİ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ Öte yandan yangından etkilenen mahallelerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar, güvenli bölgeye götürüldü. Bölgede yangından etkilenen hayvanlar da ekipler tarafından müdahale edilerek, bölgeden uzaklaştırıldı. Havanın kararması nedeniyle yangında söndürme çalışmaları karadan yürütülüyor.

TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİ İÇİN SEFERBER OLUNDU

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürerken, koordinasyon merkezinde vatandaşlar ve gönüllü firmalar, yangın bölgesinde görev yapan ekiplere ulaştırılmak üzere su, ayran ve temel ihtiyaç malzemelerinin hazırlanması için seferber oldu.

Yangının kısa sürede kontrol altına alınması için tüm kurumların en üst düzey koordinasyonuyla sahada etkin bir çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Yeşil vatanımızı korumak için 25 hava aracı, 410 kara aracı ve 1141 personelimiz özverili bir şekilde yangınla mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Yangın Seydikemer Devlet Hastanesi'ne yaklaşınca, hastanedeki 45 hasta diğer hastanelere sevk edildi. Yangın bölgesindeki risk altındaki 408 ev tedbir amaçlı tahliye edildi ve 703 vatandaşımız ile yaklaşık 100 hayvan güvenli bir bölgeye taşındı. Yangın nedeniyle 6 mahallemizde 55 yapı hasar gördü, bazıları tamamen yıkıldı."