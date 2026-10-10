Muğla’nın bacasından ölüm girmiyor

Muğla'nın tarihi evleriyle özdeşleşen, dört tarafı açık ve kiremit saçaklı özgün baca sistemi, kentin yağışlı ve rüzgârlı iklimine karşı geliştirildi. Kalın taş duvarları ve özel tasarımıyla dumanın tahliyesini kolaylaştıran Muğla bacası, kültürel miras olmasının yanı sıra doğru kullanıldığında can güvenliğine de katkı sağlıyor.

Yağmur suyunun bacaya girmesini sınırlandıran, farklı yönlerden gelen rüzgârlara karşı hava akışını destekleyen sistem, kentin iklim koşullarına uygun bir çözüm olarak öne çıkıyor. Yüksek Mimar Ertuğrul Aladağ, Muğla bacasının bugünkü biçiminin, kentte kiremitli çatıların kullanılmaya başlanmasıyla ortaya çıktığını belirtti. Muğla'da daha önce toprak damlı yapıların yaygın olduğunu anlatan Aladağ, bu yapılarda ters çevrilmiş küp veya "keleter" adı verilen sepet biçimli baca çözümlerinin kullanıldığını söyledi.