Enerjimizi geleceğe yönelteceğiz

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Marmaris'te gerçekleştirdiği saha çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turgut Mahallesi'nde vatandaşlarla görüşen Mete, Türkiye'nin artık enerjisini teröre değil, geleceğine yöneltmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Marmaris ilçesinde gerçekleştirdiği saha çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Mete, gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Mete, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği önemli atılımlarla bölgesinde ve dünyada söz sahibi, küresel ölçekte etkili bir ülke konumuna geldiğini belirterek, Türkiye'nin önündeki en önemli hedefin bu gücü ülkenin geleceğine taşımak olduğunu ifade etti. Terörsüz Türkiye sürecinin siyasetin çok ötesinde, Türkiye'nin geleceği, birlik ve beraberliği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Mete, Türkiye'nin terör nedeniyle yıllardır ağır bedeller ödediğini söyledi. Mete, "Türkiye artık enerjisini teröre değil; ekonomisine, eğitimine, gençlerine, üretimine ve geleceğine harcamalıdır. Türkiye artık küresel bir güçtür ve önümüzdeki dönemde hedefimiz, ülkemizi çok daha güçlü bir seviyeye taşımaktır" dedi.

TURGUT'TA SÜRECE DESTEK

Marmaris'in Turgut Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kadem Mete, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin vatandaşların görüşlerini de dinledi. Mahalle sakinlerinden Minnet Eren, Türkiye'nin artık terör belasından kurtulması gerektiğini belirterek sürece destek verdiklerini ifade etti. Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yürütülen sürece güvendiklerini belirterek, Türkiye'de huzur ve sükûnetin hâkim olmasını istediklerini dile getirdi. Eren ayrıca, özellikle evlatlarını askere gönderen ailelerin yüreklerinde korku taşımadan çocuklarını vatani görevlerine uğurlayabilmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ

Kadem Mete, Terörsüz Türkiye sürecinin yürütülmesinde şehitlerin, gazilerin ve onların ailelerinin hassasiyetlerinin en üst düzeyde gözetildiğini vurguladı. Türkiye'nin bugünlere gelmesinde şehitlerin ve gazilerin büyük fedakârlıkları olduğunu belirten Mete, "Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri, bizim için en büyük emanetlerdendir. Devletimizin tüm imkânları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da onların emrindedir" ifadelerini kullandı. Sürecin sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla yürütülmesi gerektiğini belirten Mete, Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşmasıyla birlikte Türkiye'nin enerjisini daha fazla kalkınmaya, ekonomiye, eğitime, üretime ve gençlerin geleceğine ayıracağını söyledi. Mete, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirecek bu sürecin milletin desteğiyle başarıya ulaşacağına inandığını ifade etti.