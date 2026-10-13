Kızılhan restore edilerek kullanıma açılacak

MUĞLA'NIN Milas ilçesindeki Beçin Antik Kenti'nde süren restorasyon çalışmaları kapsamında Kızılhan'ın restore edilerek sosyal bilimler alanında yaz okulu, konferans ve sempozyumlarda kullanılması planlanıyor. Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, kazı alanında bu yıl ağırlıklı olarak koruma ve restorasyon çalışmalarına odaklandıklarını söyledi. İç kalenin girişinin karşısındaki mezarlıkta bulunan 1 No'lu Anonim Türbe'nin restorasyonunun tamamlandığını belirten Pektaş, medrese ve caminin karşısındaki Kızılhan'daki çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti.