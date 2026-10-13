Cemil Tugay: Bu kararı ailemin ve eşimin desteğiyle aldım

CHP'den ayrılarak AK Parti saflarına katılmasıyla siyaset gündeminin tam merkezine oturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, geçiş sürecinin ardından ilk özel röportajını Yeni Asır Gazetesi'ne verdi.
Günlerdir kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve konuşulmaya devam eden röportajında samimi açıklamalarını sürdüren Başkan Tugay; AK Parti'ye geçişindeki aile desteğinden Özgür Özel'in iddialarına, başarılarla dolu hayat mücadelesinden İzmir Körfezi'ndeki son duruma kadar merak edilen tüm konuları içtenlikle yanıtladı. Parti değişimi kararını eşi, annesi ve tüm ailesiyle ortaklaşa aldıklarını belirten Tugay, geçmişteki söylemlerinin çarpıtıldığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini sahneye davet ederek el kaldırmasıyla hayat boyu unutamayacakları bir onur yaşadıklarını dile getirdi.
EŞİM ORADA OLMAKTAN MUTLUYDU
Özgür Özel'in dosya ve kaset iddialarını kesin bir dille yalanlayarak kimseden baskı veya tehdit görmediğini vurgulayan Tugay, pazarcılıktan tıp fakültesine ve Amerika'daki kariyerine uzanan yaşam öyküsüyle makam hırsıyla değil, memleket sevdasıyla siyasette olduğunu belirtti. Göreve geldiğinde devraldığı İzmir Körfezi'ndeki kronik kirliliğin geçmiş dönemden kaynaklandığını İZSU verileriyle ortaya koyan Başkan Tugay, yapılan hızlı müdahaleler ve arıtma tesisinin 4. fazının devreye alınması sayesinde bu yıl koku ve balık ölümlerinin önüne geçildiğini, kalıcı çözüm için ise merkezi hükümetle iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.
Eşinizle birlikte katıldığınız programda Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi sahneye davet etti. Geçmişte yaptığınız açıklamalar çok konuşulmuştu. Partiler arası geçiş kararı sürecinde ailenizin tutumu nasıl oldu?
Geçmişte vurgumu güçlü tutmak adına kullandığım ifadelerdeki anlam çarpıtıldı. O tarihte ben eşimle oturup AK Parti'ye geçersem beni boşar mısın ya da ben seni boşarım gibi bir şey konuşmadım. Sadece o günkü konjonktürde 'bunu yapmam mümkün değil'i anlatmak için yaptığım bir vurguydu. Gereksiz bir vurgu olmuş. Ama bu kadar çarpıtılacağını bilemedim. Biz hayat arkadaşıyız; eşimin onayı ve rızası olmadan böyle bir kararı almam mümkün değildir. Eşim en az benim kadar mantıklı, ülkesine bağlı ve şehrin durumunu iyi analiz edebilen bir insandır. Kararı eşim, annem ailem ve hatta eşimin ailesi de dahil hep birlikte konuşarak ortaklaşa aldık. O gün kendisi de yanımda olmak istedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da eşimi sahneye çağırıp bir tarafına eşimi bir tarafına beni alıp elini kaldırarak bizi çok onore etti. Eşim onun çağırmasından gerçekten çok mutlu oldu. Biz orada birkaç dakika içerisinde Cumhurbaşkanımızla hayatımız boyunca unutamayacağımız bir an yaşadık
Özgür Özel'in iddiaları, hakkınızda kaset veya soruşturma dosyaları olduğu yönündeki söylentiler hakkında ne söyleyeceksiniz?
Benim tek derdim bu şehre hizmet etmek. Bugüne kadar ahlakımla yaşadım, bundan sonra da görevimi tertemiz yapmaya devam edeceğim. Özgür Özel'in bana dosya veya video gösterildiği yönündeki iddiaları tamamen yalandır. Kimin elinde ne varsa çıkarsın, ben de göreyim. Şu anda ne bir soruşturmam var ne de bir mahkemem var. Bir tek kurultay davasıyla ilgili bir şey var, o da gerçekten bütünüyle iftira bir konudur. Onun dışında hiçbir şeyim yok. Kimse bana gelip seninle ilgili böyle bir soruşturma var, dava var diyerek ne bir şey söyledi ne de tehdit etti. Ne baskı gördüm ne de tehdit gördüm. Biz burada tertemiz çalıştık. Problemlerin hepsi geçmiş dönemlere aitti, bizim dönemimizle ilgili bir şey yok. Belediyeye yapılan bir iki operasyon tamamen geçmiş dönemlerin konularıdır. Benim öyle bir tedirginliğim veya korkum da olmadı
'TEK DUYGUM ŞEHRE HİZMET ETMEK'
Siyasi kariyeriniz ve hakkınızdaki eleştirilere ilişkin ne söylemek istersiniz?
BAZEN sanki hayatta hiçbir başarısı veya kariyeri olmayan bir insanmışım da durup dururken tepeden belediye başkanı yapılmışım gibi konuşan insanlara 'biraz haddinizi bilin' demek istiyorum. Çünkü ben öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğuyum. Sokaklarda gerçekten pazarcılık, işportacılık ve çıraklık yaparak büyüdüm. Kendi emeğimle okudum, tıp fakültesini kazandım ve çok başarılı bir şekilde okulu bitirdim. Hayatım boyunca geçemediğim hiçbir sınav olmadı. Sonra çok iyi bir mesleki kariyer yaptım, Amerika'ya gittim ve uluslararası başarılarım oldu. Mesleğimin tam zirvesindeyken kariyer hırsıyla değil, tamamen ülkeme ve şehrime hizmet edeyim, katkıda bulunayım diye siyasete girdim. Ben bu şehrin aklı başında çalışmış, çabalamış, kendi emeğiyle hayatını kurtarmış çocuklarından biriyim. İçimdeki duygu tamamen bu şehre hizmet etmektir. Aklımla hareket etmeye çalışıyor ve doğru olan neyse onu yapıyorum.
'KÖRFEZ SORUNU BİZİM DÖNEMİMİZDE ORTAYA ÇIKMADI
İzmir Körfezi'ndeki koku, kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili son durum nedir? Geçmiş dönem belediye yönetiminin bu konudaki iddialarına ne diyorsunuz?
İZMİR Körfezi'nde yaşanan kirlilik sorunu, bizim dönemimizde ortaya çıkmış bir sorun değil. Önceki dönem belediye başkanı, kendi görev süresinde Körfez'in çok temiz olduğunu, bizim göreve gelmemizden sonraki altı ayda kirlendiğini ifade etti. Ancak şunu açıkça söylemek isterim ki İzmir Körfezi'nin altı ay gibi kısa bir sürede bu kadar kirlenmesi mümkün değil. Üstelik bu konuda elimizde somut veriler var. Körfez'in pek çok noktasından üç ayda bir düzenli olarak su örnekleri alınıyor ve analizler yapılıyor. Geçmiş yıllara ait sonuçlara baktığımızda, özellikle ben göreve gelmeden önceki son iki yılda Körfez'de ciddi ve hızlı bir kirlenme yaşandığını görüyoruz. Bunların tamamı İZSU'nun kayıtlarında mevcut. İsteyen herkesle bu verileri paylaşabiliriz. Biz göreve geldiğimizde Körfez'de ciddi bir kirlilik sorunuyla karşı karşıyaydık. Bunun önemli nedenlerinden biri de arıtma tesisinde geçmiş dönemde yaşanan sorunlardı. Göreve gelir gelmez bu sorunlara müdahale ettik. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin gerekli bakım ve iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirdik. Dördüncü fazı olağanüstü bir hızla tamamlayarak hizmete aldık. Kendi imkânlarımız ölçüsünde dip temizliği çalışmalarını yürüttük. Yaptığımız çalışmaların sonuçlarını da görmeye başladık. Bu yıl Körfez'de geçmiş yıllarda yaşanan yoğun koku sorunuyla karşılaşmadık. Körfez'in temizlenmesi ve su kalitesinin iyileştirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ancak Körfez'in kirliliği 80-100 yıllık geçmişi olan, birikmiş ve yapısal bir sorun. Körfez'in tabanında yıllar içerisinde birikmiş metrelerce çamur bulunuyor. Bu sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çok daha kapsamlı müdahalelere ve büyük ölçekli yatırımlara ihtiyaç var. İşte bu noktada merkezi hükümetimizin desteği büyük önem taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Merkezi hükümetimizle iş birliği içerisinde Körfez'in temizliği için gerekli adımları atmakta kararlıyız.
'BAKIŞ AÇIMIZ HİZMET ODAKLI'
KENDİSİNE yöneltilen tepkiler hakkındaki bir soruya ise Tugay, "Ne önemlidir diye sorarsanız, en önemlisi tabii ki görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek, yani İzmir'e iyi belediye hizmetleri yapmaktır. Sadece bir geçiş dönemidir. Bizim bundan sonra yapacağımız çalışmaların İzmirlileri mutlu eden ve huzur veren projeler olacağını hep birlikte, yaşayarak göreceğiz. İzmir'deki belediye hizmetlerinin hiçbirinde geriye gidiş olmayacak. Bundan sonra üzerine yenilerini ilave edeceğiz. Her şeyi söylüyorum bunun içerisinde. İzmir'in kendi karakteri, kendi karakteristik bütün özellikleri benim için çok değerli. Her bir yurttaşımızın hakkı, hukuku, özgürlüğü, düşüncesi, inancı benim için çok değerli" ifadelerini kullandı. Belediye üzerinden herhangi bir siyasi baskı oluşturulmasının mümkün olmadığını belirten Tugay, "Herhangi bir kimse üzerinde bir siyasi baskı oluşturma gibi bir şey belediye üzerinden asla mümkün değil. Sadece belediye hizmetleri odaklı bir bakış açımız var. Orada da ne kadar çok sorunu çözebilirsek, ne kadar çok insanımızın problemini halledebilirsek o kadar başarılı olmuş oluruz" diye konuştu.
ŞATO'DA AK PARTİ ZİRVESİ
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de AK Partili belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı sonrası düzenlenen ilk üst düzey zirve, Tarihi Şato'da gerçekleşti. Toplantıya AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, Şebnem Bursalı, Mustafa Bilici ve AK Partili belediye başkanları katıldı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a hediye ettiği kaydedildi. Ziyaretin sonunda AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İnan, ziyaretin nasıl geçtiği yönündeki soruya, "Çok çok güzel geçti. Belediye başkanımızla, milletvekillerimizle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Artık İzmir için çok konuşma değil, çok çalışma vakti" dedi. AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partililerin hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "İzmir'imize hizmet etmek için hep beraber çalışma konusunda gerçekten herkes çok istekli, çok arzulu ve önümüzdeki günlerde yapılan temaslarla, bundan sonra atılacak adımlarla İzmir'de çok güzel şeylerin İzmir'de gerçekleştiğini göstereceğiz insanlarımıza. Bunun kısa bir değerlendirmesi oldu" ifadelerini kullandı.