Cemil Tugay: Bu kararı ailemin ve eşimin desteğiyle aldım

Günlerdir kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve konuşulmaya devam eden röportajında samimi açıklamalarını sürdüren Başkan Tugay; AK Parti'ye geçişindeki aile desteğinden Özgür Özel'in iddialarına, başarılarla dolu hayat mücadelesinden İzmir Körfezi'ndeki son duruma kadar merak edilen tüm konuları içtenlikle yanıtladı. Parti değişimi kararını eşi, annesi ve tüm ailesiyle ortaklaşa aldıklarını belirten Tugay, geçmişteki söylemlerinin çarpıtıldığını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini sahneye davet ederek el kaldırmasıyla hayat boyu unutamayacakları bir onur yaşadıklarını dile getirdi.

EŞİM ORADA OLMAKTAN MUTLUYDU

Özgür Özel'in dosya ve kaset iddialarını kesin bir dille yalanlayarak kimseden baskı veya tehdit görmediğini vurgulayan Tugay, pazarcılıktan tıp fakültesine ve Amerika'daki kariyerine uzanan yaşam öyküsüyle makam hırsıyla değil, memleket sevdasıyla siyasette olduğunu belirtti. Göreve geldiğinde devraldığı İzmir Körfezi'ndeki kronik kirliliğin geçmiş dönemden kaynaklandığını İZSU verileriyle ortaya koyan Başkan Tugay, yapılan hızlı müdahaleler ve arıtma tesisinin 4. fazının devreye alınması sayesinde bu yıl koku ve balık ölümlerinin önüne geçildiğini, kalıcı çözüm için ise merkezi hükümetle iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Eşinizle birlikte katıldığınız programda Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi sahneye davet etti. Geçmişte yaptığınız açıklamalar çok konuşulmuştu. Partiler arası geçiş kararı sürecinde ailenizin tutumu nasıl oldu?

Geçmişte vurgumu güçlü tutmak adına kullandığım ifadelerdeki anlam çarpıtıldı. O tarihte ben eşimle oturup AK Parti'ye geçersem beni boşar mısın ya da ben seni boşarım gibi bir şey konuşmadım. Sadece o günkü konjonktürde 'bunu yapmam mümkün değil'i anlatmak için yaptığım bir vurguydu. Gereksiz bir vurgu olmuş. Ama bu kadar çarpıtılacağını bilemedim. Biz hayat arkadaşıyız; eşimin onayı ve rızası olmadan böyle bir kararı almam mümkün değildir. Eşim en az benim kadar mantıklı, ülkesine bağlı ve şehrin durumunu iyi analiz edebilen bir insandır. Kararı eşim, annem ailem ve hatta eşimin ailesi de dahil hep birlikte konuşarak ortaklaşa aldık. O gün kendisi de yanımda olmak istedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da eşimi sahneye çağırıp bir tarafına eşimi bir tarafına beni alıp elini kaldırarak bizi çok onore etti. Eşim onun çağırmasından gerçekten çok mutlu oldu. Biz orada birkaç dakika içerisinde Cumhurbaşkanımızla hayatımız boyunca unutamayacağımız bir an yaşadık