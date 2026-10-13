Uluslararası yat sektörü Bodrum’da buluşacak

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde 14-18 Ekim'de düzenlenecek Bodrum Boat Show'da uluslararası yat sektörü temsilcileri bir araya gelecek. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Bodrum Belediyesi ve ilgili odaların desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenecek fuar, uluslararası yat sektörünün önemli firmalarını ağırlamaya hazırlanıyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, yaptığı değerlendirmede, geçen yıl 170 teknenin sergilendiği, 63 standın açıldığı fuarda, bu yıl 210 teknenin sergileneceğini, 100 stant açılacağını söyledi.