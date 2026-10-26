MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 EKİM PAZARTESİ |ADM DUYURDU: 11 ilçede şalterler iniyor! Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek?

Haftanın ilk gününe Muğla'da planlı elektrik kesintileri damga vuruyor. ADM Elektrik, 26 Ekim Pazartesi günü bazı bölgelerde kesintilerin 8 saati bulacağını açıkladı. Elektriklerin gidip geleceği saat aralıklarını öğrenmek için hemen tıklayın…
ORTACA
Ekşiliyurt (40. Cd., 41. Sk., EÖE yolu, Günnücek Sk.), Kemaliye (1012. Sk., Kemaliye Okul Sk.), Okçular (1012. Sk., 1162 Sk., 1162 sok., 1164. Sk., 1165. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 11:00
Dalyan (Karadağ Sk., Peçenek Sk.), Eskiköy (1400. Sk., 1401. Sk., 1402. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1406. Sk., 1407. Sk., 1408. Sk., 1409. Sk., 1410. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1415. Sk., 1416. Sk., 1417. Sk., 1418. Sk., 1419. Sk., 1420. Sk., 1421. Sk., 1430. Sk., Atakan Sk., Bakırtaş Sk., Çiftlik Cd., Eskiköy Sk., Karadağ Cd., Peçenek Sk., Şehiter Bilal Alp Sk., Taane Çiftlik Sk., Yassımeneviş Sk.), Tepearası (1502. Sk., Çiftlik Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 11:30 - 14:30
Dalyan (260. Sk., 261 Küme Evleri, 262. Sk., 330. Küme Evleri, Kanalbaşı 1 Sk., Kanalbaşı 2. Sk., Karadağ 1. Sk., Karadağ Küme Evleri, Karadağ Sk.), Eskiköy (Peçenek Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 15:00 - 16:45
Dalyan (260. Sk., 261 Küme Evleri, 262. Sk., 330. Küme Evleri, Kanalbaşı 1 Sk., Kanalbaşı 2. Sk., Karadağ 1. Sk., Karadağ Küme Evleri, Karadağ Sk.), Eskiköy (Peçenek Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
KAVAKLIDERE
Ekşiliyurt (40. Cd., 41. Sk., EÖE yolu, Günnücek Sk.), Kemaliye (1012. Sk., Kemaliye Okul Sk.), Okçular (1012. Sk., 1162 Sk., 1162 sok., 1164. Sk., 1165. Sk.) Salkım Yeni (1010. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1018. Sk., Karahan Cd., Kavaklık Sk., Mustafa Bacak Cd., Okul Cd., Şehit Şenol Özbay Cd., Şükrü Kocabaş Sk., Turgut Özal Blv., Uludere Cd.) Yeni (1000. Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., Şehit Mehmet Erdoğan Cd., Şehit Ömer Halisdemir Sk., Turgut Özal Blv.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
MENTEŞE
Kafaca (Aydın Muğla Yolu, Merdivenli 1. Küme Evleri), Salihpaşalar (Aydın Muğla Yolu, Merdivenli Sk., Yörükler Küme Evleri) Orhaniye (Allan Kavağı Mevkii Küme Evleri, Cihanbeğendi Mevkii Küme Evleri, Şeref Kahvesi Mevkii Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
BODRUM
Dağbelen (Köseobası Küme Evleri), Müskebi (2729. Sk., 2901. Sk.), Yakaköy (2902. Sk., 2903. Sk., 2905. Sk., 2906. Sk., 2908. Sk., 2910. Sk., 2911. Sk., 2912. Sk., 2913. Sk., 2914. Sk., 2916. Sk., 2917. Sk., 2918. Sk., 2921. Sk., 2922. Sk., 2924. Sk., 2925. Sk., 2926. Sk., 2927. Sk., 2928. Sk., 2932. Sk., 2934. Sk., 2936. Sk., 2942. Sk., 2943. Sk., 2945. Sk., 2947. Sk., Cenap Tezer Cd., Gücer Sk., Havuzbaşı Sk., Kızılcakuyu Sk., Köseobası Küme Evleri, Köyiçi Sk., Mersinlik Sk., Ormantepe Sk., Soğukkuyu Sk., Türkmen Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Müskebi (2741. Sk., Çakır Sk., Kabakum Cd., Sazlık Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
FETHİYE
Esenköy (364. Sk., 366. Sk., 395. Sk., Cumhuriyet Blv.), Karaçulha (368. Sk., 372. Sk., Cumhuriyet Blv., Gökalan Cd., Hal Cd., Kuzgunçamı Cd., Şehit Muammer Çukur Cd., Tellallar Damı Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Cami (1170. Sk., 1177. Sk., 1178. Sk., 1179. Sk., 1180. Sk., 1181. Sk., 1182. Sk., 1183. Sk., 1184. Sk., 1185. Sk.) Nif (Kamil Efendi Sk., Kanlıkuyu Sk., Orman Yolu Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 17:00
KÖYCEĞİZ
Yangı (Işık Sk., Kore Gazisi Mehmet Durmuş Sk., Merkez Yangı 23. Sk., Merkez Yangı 24. Sk., Yangı Merkez Sk., Yangı Sk.), Yeni (Ali Rıza Efendi Cd., Bahçeli Sk., Buket Sk., Doğal Sk., Duygu Sk., Gürbüz Sk., Güvercin Sk., İnci Sk., İnkılap Sk., Işik1 Sk., Işik2 Sk., Işik4 Sk., Işik5 Sk., Işık 3. Sk., Işık Sk., İstikbal Cd., İstiklal Sk., Karya Sk., Kore Gazisi Mehmet Durmuş Sk., Kore Gazisi Mehmet Durmuş1 Sk., Merkez Yangı 23. Sk., Nazlı Sk., Pir Sultan Abdal Sk., Şehit Hayrullah Demir Cd., Şehit Ramazan Çoban Cd., Tibet1 Sk., Turizm Cd., Uğur Mumcu Cd., Yıldıray Akdemir Sk., Yükseliş Sk., Zeliha Sk., Zeytin Sk., Zübeyde Hanım Cd., Zümrüt Sk.), Yeşilköy (Kore Gazisi Mehmet Durmuş Sk., Yeşilköy/14 Sk., Yılmaz Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 11:00
Yangı (Kore Gazisi Mehmet Durmuş Sk., Merkez Yangı 23. Sk., Yangı Merkez Sk., Yangı Sk.), Yeni (Işik5 Sk., Kore Gazisi Mehmet Durmuş Sk., Kore Gazisi Mehmet Durmuş1 Sk., Merkez Yangı 23. Sk., Tibet1 Sk.), Yeşilköy (Kore Gazisi Mehmet Durmuş Sk., Yeşilköy/14 Sk., Yılmaz Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 17:30
Zeytinalanı (Aziziye 18. Sk., aziziye sk, Muğla Fethiye Karayolu 2. Zeytinalanı Sk., Muğla Fethiye Karayolu 7. Sk., Muğla Fethiye Yolu, Şehler Sk., Tepeler 21. Sk., Tepeler 21.Skk., Tepeler 22. Sk., Tepeler 24. Sk., Tepeler 28. Sk., Tepeler Sk.) Zeytinalanı (Muğla Fethiye Yolu, Şehler Sk.) Zeytinalanı (Aziziye 19. Sk., Aziziye 24. Sk., Aziziye 25.Skk., Aziziye 27. Sk., Aziziye 30. Sk., Aziziye 31. Sk., Aziziye Sk., Muğla Fethiye Yolu, Parlak Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
Zeytinalanı (Aziziye 17. Sk., Aziziye 18. Sk., Aziziye 19. Sk., Aziziye 21. Sk., Aziziye 22. Sk., Aziziye 23. Sk., Aziziye 29. Sk., Aziziye 30. Sk., Aziziye 32. Sk., aziziye sk, Aziziye Sk., Parlak Sk., Tepeler 24. Sk.) Zeytinalanı (Aziziye, Aziziye 15. Sk., Aziziye 17. Sk., Aziziye 22. Sk., Aziziye Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 13:30 - 17:00 Zeytinalanı (Aziziye, Aziziye 17. Sk., Aziziye 19. Sk., aziziye sk, Aziziye Sk., Kıralan 10. Sk., Kıralan 13. Sk., Zeytinalanı Orman Deposu
SEYDİKEMER
Dereköy (Boğazsazı Sk., Dikmendibi Sk., Karapınar Sk., Körüsten Sk., Kuz Sk., Mezgit Sk., Sazak Sk., Söğüt Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 14:00
Atlıdere (Sarı Süleymanlar Sk., Yayla Atlıdere Sk.), Belen, Cumhuriyet (1004. Sk., 1005. Sk., 1009. Sk., 1088. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1091. Sk., 1092. Sk., 1100. Sk., 12. Cd., 1200. Sk., 1407. Sk., 29. Cd., Atatürk Cd., Kanal 1. Sk., Kocaçam Cd., Seren Sk.), Gerişburnu (4107. Sk.), Sahilceylan (Sarı Süleymanlar Sk.), Seydiler (Burdurlular Sk., Doğanlar Sk., Karatoplar Sk., Yayla Atlıdere Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Eşen (Fethiye Kaş Yolu, Sağlık Ocağı Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Gerişburnu (1410. Sk., 1433. Sk., 1434. Sk., 1435. Sk., 1436. Sk., 1443. Sk., 1451. Sk., 31. Cd., 32. Cd., 33. Cd., 37. Cd., 4001. Sk., 4004. Sk., 4005. Sk., 4006. Sk., 4008. Sk., 4013. Sk., 4019. Sk., 4020. Sk., 4022. Sk., 4023. Sk., 4024. Sk., 4029. Sk., 4031. Sk., 4032. Sk., 4037. Sk., 4038. Sk., 4040. Sk., 4041. Sk., 4048. Sk., 4071. Sk., 45. Cd., Gürpınar Cd., Kanal 3. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
MARMARİS
Selimiye (Armutcuk Sk., Bük Küme Evleri, Buruncuk Sk., Camiyanı Sk., Gemecit Sk., Hanımpınar Sk., Kızılköy Sk., Marmaris Bozburun Yolu, Mezarlık İçi Yolu, Sığliman Sk.), Yeşilova
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
MİLAS
Aydınlıkevler (1. Gizem Sk., 1. Yeşim Sk., 19 Mayıs Blv., 2. Gizem Sk., 2. Yeşim Sk., 4. Taç Sk., 75. Yıl Hastane Cd., Akçaağaç Sk., Akkent Cd., Altın Zambak Sk., Çaltılık Küme Evleri, Ceviz Sk., Egemen Cd., Elek Sk., Erdal Çerçi Cd., Ezgi Sk., Gönen Sk., Gülistan Sk., Gümüşçam Sk., Güneşgülü Sk., Karadut Sk., Kekiktepesi Sk., Kocatepe Cd., Kule Sk., Mehmetçik Cd., Nergis Sk., Palmiye Sk., Pazaryeri Sk., Sabah Sk., sabah sok., Sağlık Cd., Şehit Teğmen Kubilay Cd., Su Durağı Cd., Tunç Sk., Ulupınar Cd., Umur Sk., Üstün Sk., Zeybek Cd.), Burgaz (Begonvil Sk., Erdal Çerçi Cd., Eren Sk., Gümüşkesen Cd., Samanyolu Sk.), Gümüşlük (1. Çaltılık Sk., 10. Çaltılık Sk., 2. Çaltılık Sk., 3. Çaltılık Sk., 4. Çaltılık Sk., 5. Çaltılık Sk., 6. Çaltılık Sk., 7. Çaltılık Sk., 8. Çaltılık Sk., 9. Çaltılık Sk., Doktor Sabahattin Akyüz Cd., Erdal Çerçi Cd., Gümüşkesen Cd., Hazan Sk., Sebahattin Akyüz Fen Lisesi İçi Yolu, Sepetçi Sk., Toprak Sk., Yakacık Sk., Zeytinli Sk.), Güneş (19 Mayıs Blv., Arıtma Tesisi Küme Evleri, Barbaros Cd., Milas Atık Su Arıtma Tesisi İçi Yolu, Yakamoz Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Ekinanbarı, Kıyıkışlacık (4023 Nolu Sk., 4026 Nolu Sk., Akarca Sk., Asin Sk., Batmaz Sk., Çanacıkyaylası Sk., Gizem Sk., Karakemer Sk., Merkez Sk., Selkent Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 12:30
ULA
Ayazkıyı (Ayazkıyı Cd., Dirgemelliler Sk., Dülgerler Sk., Gökdağ Sk., İstiklal Cd., Onur Sk., Osman Hoca Cd., Telciler Sk., Umutkent Cd.), Köprübaşı (Gökdağ Sk.) Alparslan (Alparslan Cd., Atatürk 2. Cd., Gökalp Gündüz Cd., Park Sk.), Ayazkıyı (Alibeyler Sk., Alicin Cd., Ayazkıyı Cd., Gökalp Gündüz Cd., Hacı Salihler Sk., Havanalar Sk., Herdamlar Sk., İstiklal Cd., Kadirler 1. Cd., Katırcılar Sk., Kerimler Sk., Koca Mehmetler Sk., Osman Hoca Cd., Rauf Gündüz Cd., Samancılar Sk., Semerciler Sk., Şimşekler Sk., Umutkent Cd., Yiğitçeler Sk.), Demirtaş (Alparslan Cd., Atatürk 2. Cd., Çarşı Cd., Cumhuriyet 2. Cd., Melek Hanım Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
YATAĞAN
Esenköy (Esenköy Sk.), Kavak (Tilkiler Sk.), Mesken Gökgedik (Aktaşlar Sk., Çakalöldüğü Sk., Çakaltepesi Sk., Gökgedik Sk., Karadere Sk.), Hacıbayramlar (Genekler Sk., Hacıbayramlar Sk., Hacıbedeller Sk., İmze Sk., Melengeç Sk., Sepetçi Sk., Türbe Sk.), Hacıveliler (Abazlar Sk., Aydaban Sk., Çakırlar Sk., Cami Sk., Karaveliler Sk., Topallar Sk.), Hisarardı, Kırıkköy (Kırık Sk.), Turgut, Turgutlar (Çakmak Sk., Turgutlar Sk.), Zeytinköy (Zeytin Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00