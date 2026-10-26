MUĞLA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26 EKİM PAZARTESİ |ADM DUYURDU: 11 ilçede şalterler iniyor! Muğla'da elektrikler ne zaman gelecek?

Haftanın ilk gününe Muğla'da planlı elektrik kesintileri damga vuruyor. ADM Elektrik, 26 Ekim Pazartesi günü bazı bölgelerde kesintilerin 8 saati bulacağını açıkladı. Elektriklerin gidip geleceği saat aralıklarını öğrenmek için hemen tıklayın…