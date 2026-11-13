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Haberler Muğla Aynur’un okul yolu

Aynur’un okul yolu

Bazı yollar vardır ki, zordur ama sonu hedete çıkar. Muğla’da yaşayan 12 yaşındaki Aynur Ince’nin yolu da işte onlardan biri... Mortuma Deresi nin tam karsısında oturan inince ailesi, okuma azmi gozlerinden okunan kızları için öyle bir yol yaptı ki, görenler hem o eli öpülesi anne babaya hem de onlara bu yolu yaptıran okul aşkına hayran kaldı

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi: Gazete

TEHLİKELİ BİR YOLCULUK
MUĞLA'NIN Menteşe ilçesine bağlı Yemişendere Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan İnce ailesi, bölgedeki altyapı ve ulaşım yetersizliği nedeniyle karşıya geçebilmek için tehlikeli bir yolculuk yapıyor. Mortuma Deresi'nin karşı yakasındaki evlerine resmi ve güvenli bir ulaşım yolu bulunmayan aile, kendi imkanlarıyla inşa ettikleri çelik halatlı ve tahta kaplamalı asma köprüden geçiyor.

EĞİTİMDEN VAZGEÇMİYOR
AİLENİN 7. sınıf öğrencisi olan kızları Aynur da her gün 20 kilometre uzaktaki Gazeller Ortaokulu'na gidebilmek için metrelerce yüksekteki bu köprüyü kullanıyor. Kış şartları ağırlaştığında ise hem Aynur hem de ailesi için ulaşım daha da çileli hale geliyor. Sabahları kırağı yağdığı için kayganlaşan tahtalar üzerinde tehlikeli bir yolculuk yapan küçük kız tüm bu zorluklara rağmen eğitiminden vazgeçmiyor.

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