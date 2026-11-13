SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kan donduran manzara! Halılı cesedin sırrı çözüldü! Meğer 10 gün boyunca...

Beşiktaş Kuruçeşme'deki eğlence mekanına düzenlenen ve bir gün önce işe girdiği öğrenilen güvenlik görevlisi Umut Andık'ın yaşamını yitirdiği saldırının ardından başlatılan soruşturma genişletildi. İlk saldırıda yakalanan 2 şüphelinin ardından Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği ikinci operasyonda mekan sahibi dahil 23 kişi daha gözaltına alındı.
KURUÇEŞME SALDIRISININ PERDE ARKASINDAKİ KORKUNÇ GERÇEK
Toplam 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın derinleştirilmesiyle çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı. Gözaltındaki çete üyelerinden alınan bilgiler doğrultusunda Beyoğlu'nda bir adreste ceset bulunduğu belirlendi.
HALIYA SARILI CESET 10 GÜNLÜK ÇIKTI
Belirlenen adrese giden polis ekipleri, evde halıya sarılmış halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme çalışmalarında cesedin silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre yaklaşık 10 gün önce öldürüldüğü düşünülen erkeğin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
KURUÇEŞME SALDIRISINDA YAKALANMIŞLARDI
Beyoğlu'nda ortaya çıkarılan cinayetin aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekipleri ortak çalışma yürütüyor. Ekipler, bulunan cesedin Beşiktaş'taki saldırıyla bağlantısını, şüphelilerin olayda nasıl bir rol üstlendiğini ve cinayetin hangi nedenle işlendiğini araştırıyor. Gözaltındaki şüphelilerin bağlantıları ve geçmişte karıştıkları diğer olaylar da mercek altına alındı.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle çete üyelerinin başka suçlara karışıp karışmadığının da ortaya çıkarılması bekleniyor.