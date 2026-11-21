Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 35 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında ev hapsi, 15 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

Muğla Adliyesi'nde; ihale soruşturması kapsamında tutuklanan Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 18 şüphelinin tutukluluk durumları ele alındı. Yapılan gözden geçirme işleminin ardından mahkeme heyeti 18 şüphelinin tamamının tutukluluk halinin devamına karar verildi.