TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Sanık Mahmut Delil Erik'in, yargılanmasına bugün görülen ikinci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erik'in yanı sıra öldürülen Aydın'ın eşi Kızbes Aydın ile yakınları, İzmir Barosu ile çok sayıda avukat katıldı. Duruşmada sanık Erik'i yakalayan polis memuru ile olay günü o bölgede bulunan 2 kişi tanık olarak dinlenildi. Duruşmada, olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların ses kayıtları da dinletildi. Ses kaydında, vatandaşların Avukat Aydın'ın başının ezildiğini, hayatta olup olmadığını bilmediklerini, sağlık ve polis ekiplerinin bir an önce olay yerine gelmesini istemeleri yer alıyor.

GÖRÜNTÜLER DE İZLETİLDİ

Duruşmada Avukat Aydın'ın Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından çekilen görüntüleri de gösterildi. Görüntülerde Aydın'ın başının ezilmiş olduğu görüldü. Sanık Erik ise video gösterimi tamamlanana kadar başını öne eğerek, ekrana bakmadı. Ardından öldürülen Aydın'ın yakınları ise sanık Erik'ten şikayetçi olduklarını söyledi. Duruşma savcısı, sanık Erik'in tutukluluğunun devamını, dosyada eksikliklerin giderilmesine istedi.