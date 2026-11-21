Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 20 Kasım'da Ege Üniversiteler Birliğinin kuruluş toplantısına ev sahipliği yaptı. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının yer aldığı iş birliği protokolü, ön lisanstan doktoraya kadar eğitimde ortak çalışmaları, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve bilimsel araştırma projelerini kapsıyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, bölgedeki laboratuvarların, araştırma merkezlerinin ve ileri teknoloji cihazlarının ortak bir envanterde toplanmasını önerdi. Hangi cihazın nerede bulunduğunun ve araştırmacıların bu cihazlardan hangi koşullarda yararlanabileceğinin bir sistem üzerinden görülebilmesini isteyen Özvar, kullanım takvimi, teknik personel desteği ve bakım giderlerinin üniversiteler arası protokollerle düzenlenebileceğini söyledi. Özvar, üniversitelerin bilimsel araştırma projeleri (BAP) bütçelerinden ortak çalışmalara pay ayırmayı, ilgili mevzuat ve yetkili kurullarının kararları çerçevesinde değerlendirebileceğini belirtti.

Birliğin ilk dönem başkanlığını üstlenen MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, iş birliğinin üye üniversitelerin kurumsal kapasitesini güçlendireceğini belirterek ortak iradenin somut projelere dönüşeceğine inandıklarını dile getirdi.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE ORTAK ARAŞTIRMA İMKANI

Özvar, doktora öğrencilerinin diğer üniversitelerdeki laboratuvarlardan, araştırma seminerlerinden ve akademik uzmanlıktan yararlanabilmesi için ortak programlar hazırlanmasını istedi. Ege'nin su kaynakları, tarım, yenilenebilir enerji ve turizm alanlarındaki araştırma potansiyeline işaret eden Özvar, su yönetimi konusunda mühendislik, tarım, çevre bilimleri ve ekonomi uzmanlarının birlikte çalışabileceğini ifade etti. İlk aşamada bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve idari iş birliği alanlarında üç çalışma grubu kurulmasını önerdi.