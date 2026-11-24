MUĞLA'NIN dünyaca ünlü turizm merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesi, 2026 turizm sezonunda hava ve deniz yoluyla toplam 1 milyon 328 bin 397 yabancı turisti ağırlarken İzmir'de turist sayısındaki düşüş yılın ilk 10 aylık rakamlarına da yansıdı. Kentin turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'da, 2026 sezonunun hareketliliği rakamlara yansıdı. Sezon boyunca ilçeye hava yoluyla 926 bin 647, kruvaziyerle 128 bin ve diğer deniz hudut kapılarından yapılan girişlerle birlikte toplam 1 milyon 328 bin 397 yabancı turist giriş yaptı. Konaklama sektöründe özellikle 4 ve 5 yıldızlı tesislerde yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranlarına ulaşılırken, bu yoğunluk ilçenin tarihi ve kültürel noktalarına da yansıdı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, açık kaynaklardan elde edilen rakamlara göre geçen yıla göre yurt dışından hava yoluyla gelen turist sayısında yüzde 1,6'lık kayıp olduğunu belirterek, "Bu kayba rağmen kruvaziyerlerdeki artışlar süreci destekledi.

20 BİN KİŞİ AZALDI

31 Ekim itibarıyla 128 bin kişilik rakama ulaşılarak açık kapatıldı. Sezon boyunca 4 ve 5 yıldızlı otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'ların üzerinde seyretti. Pazar dağılımında her zamanki gibi ilk sıraları İngiltere, ardından Rusya, Polonya ve Almanya paylaşıyor" dedi. Öte yandan İzmir'e gelen turist sayısı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 20 bin kişi azalarak 158 bine geriledi. Yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüş yılın ilk 10 aylık rakamlarına da yansıdı. Geçen yıl Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 504 bin turist İzmir'e gelirken, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 427 bin turist kente ayak bastı. İzmir'e gelen turist sayısı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre 20 bin kişi azaldı. Geçen yıl 177 bin turistin ayak bastığı İzmir'e geçen ekim ayında 158 bin 784 turist geldi. Turist sayısındaki düşüş yılın ilk 10 aylık rakamlarına da yansıdı. Geçen yıl Ocak-Ekim döneminde 153 bini deniz, 1 milyon 351 bini hava yoluyla olmak üzere 1 milyon 504 bin turist İzmir'e gelirken, bu yıl aynı dönemde 155 bini deniz yolu olmak üzere 1 milyon 427 bin turist İzmir'e ayak bastı.