MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde motosikletin beton bariyerlere çarpması sonucu 17 yaşındaki lise öğrencisi Hamdi Aras Özsoy hayatını kaybetti. Kaza, İçmeler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Marmaris Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Özsoy'un kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Y.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.