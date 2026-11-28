Köyceğiz'in meşhur Ağla Yaylası, sonbaharın son günlerinde bambaşka bir renge büründü. Doğa tutkunlarının radarındaki yaylanın mevsim geçişindeki büyüleyici hali objektiflere böyle yansıdı...
Doğanın farklı renklerinin bir arada görüldüğü Ağla Yaylası'nda ortaya çıkan sonbahar manzaraları görsel şölene dönüştü.
Çam ormanları içindeki Ağla Yaylası ziyaretçilerine günü birlik dinlenme ve doğa yürüyüşü yapma imkanı sunuyor.
Bol su kaynaklarına sahip Ağla Yaylası'nda ağaçlar sarı, kırmızı ve turuncu renklere bürünerek, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
HER MEVSİMİ AYRI GÜZEL!
Doğaseverler, sonbaharın güzelliklerini Ağla Yaylası'nda yaşarken, Köyceğiz'in Yayla Mahallesi'nde (Ağla Yaylası) her mevsimde farklı güzellikler görülüyor.