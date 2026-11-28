KATI ATIK BEDELLERİNDE İNDİRİME GİDECEK MİSİNİZ?



AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e yüklenerek, açıklamasını şu şekilde sürdürdü, "Şimdi ise 0-6 metreküp olan ilk kademe 0-10 metreküpe çıkarılmış, ilk kademede ciddi fiyat indirimi yapılmış, ikinci kademede de 100 TL olan fiyat 70 TL'ye düşürülmüşken çıkıp hangi gizli zamdan söz ediyor? Varsa böyle bir zam, buyursun rakamlarıyla açıklasın, hep birlikte görelim. Tamam, Çağatay Bey'in hesap kitap konusunda pek başarılı olmadığını biliyoruz. Ancak Yeni Parti'de hesap kitap bilen birileri mutlaka vardır. Belki onlar bu hesabı yapıp kamuoyuna açıklarlar! Bir de madem vatandaşın ve esnafın hakkını bu kadar düşünüyorsunuz, samimiyetinizi başka bir konuda da görelim. Kendi belediye başkanlarınızın ilçelerde esnafımızın sırtına yüklediği yüksek katı atık bedellerinde indirime gidecek misiniz? Biz bu konuda samimiyiz.