  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Uşak Uşak'ta korkunç kaza! Cenazeye gidiyorlardı...

'ta korkunç ! Cenazeye gidiyorlardı...

'ta cenazeye giden otomobil şarampole yuvarlandı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Uşak'ta korkunç kaza! Cenazeye gidiyorlardı...

07.07.2020, 08:59 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020,09:05

Uşak'ta şehir dışındaki cenazeye giden otomobil şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.



Olay, sabah erken saatlerde Uşak-Banaz istikametindeki Derbent Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir yakınının cenazesi için Çorum'dan İzmir'e yola çıkan Fatih Y. idaresindeki 19 TE 423 plakalı otomobil henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolünü kaybetti. Ardından yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak araziye devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri azada karı koca olduğu öğrenilen Asim Mertoğlu (67) ve Arşimet Mertoğlu (63) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Fatih Yıldız ve Meliha Yıldız ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

IHA

Afyonkarahisar'da karantinaya alınan beldede koronadan 1 kişi daha hayatını kaybetti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uşak'ta korkunç kaza! Cenazeye gidiyorlardı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA