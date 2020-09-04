‘Her koşulda halkla iç içeyiz’

Yeni Asır Gazetesi'nin 126'ıncı yılını kutlamak için gazetemize gelerek Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret eden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Türk basınının öncüsü Yeni Asır'a daha uzun yıllar basın hayatında başarılar dilerim" dedi. Ziyarette Uşak'ta yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Kocabıyık, şehirdeki yaşlılar, çocuklar ve şehit ailelerini sadece özel günlerde değil, elinden geldiği kadar yalnız bırakmamaya çalıştığını vurguladı.



'BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Şehit Mehmet Çetin'in ailesi dahil kentteki tüm yakınlarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Vali Kocabıyık, "Biz büyük bir aileyiz. O aileler bize emanet, kendi annem babam, kendi kardeşim, kendi çocuklarım neyse, şehit aileleri de bizim ailemiz, annemiz babamız, kardeşimiz, evladımız, onlarla iç içe yaşamak gurur verici" dedi. Her fırsatta ilçe ve köyleri ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlerde özellikle köyün en yaşlıları ile bire bir sohbet edip evlerine gittiğini anlatan Vali Kocabıyık, "Yaşlarımızın tecrübelerinden yararlanmak çok önemli. Ayrıca onların her türlü sorunları ve isteklerini yerine getirmek beni mutlu ediyor. Çocuklar da öyle, onların eğitim ve diğer tüm sorunlarını bire bir dinleyip ne gerekiyorsa yapıyoruz. Halkla iç içe olmayı seviyorum" dedi.



126'ncı yılı dolayısıyla Yeni Asır'ı ziyaret eden Vali Kocabıyık, Genel Yayın Yönetmenimiz Ercan Demir'e Uşak'ın tarihi bir fotoğrafını hediye etti.

MERT ALPDÜNDAR