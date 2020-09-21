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Haberler Uşak Altın fiyatları yükselir mi? İşte tahminler...

yükselir mi? İşte tahminler...

Güvenli liman olan altın, yatırımcıların da ilk tercihi oluyor. Fiyatlarda yaşanan dalgalanmalar yakından takip edilirken yıl sonu için beklentiler de merak ediliyor. yükselir mi? İşte tahminler...

Altın fiyatları yükselir mi? İşte tahminler...

İHA

21.09.2020, 12:22

Uşak'ta bir kuyumcuda yetkili eleman olan Gökhan Yılmaz, altın fiyatlarının yükselişinin devam edeceğini belirtti. Yılmaz, "Bizim görüşümüz altın yıl sonuna kadar 500 TL'yi, 2021 senesinin ortalarına doğru da 550 TL'yi göreceğini düşünüyoruz dedi.

Geçtiğimiz haftada sakin bir dönem geçiren altın, bu haftaya hareketli başladı. Geçtiğimiz haftayı 455 TL ile kapatan gram altın, bu haftaya 460 TL'den açılış yaptı. Altın piyasasını değerlendiren, bir kuyumcu esnafı Gökhan Yılmaz, geçtiğimiz hafta altın piyasasınız stabil ilerlediğini belirtirken bu haftaya hareketli başlandığını belirtti.

Vatandaşların şu anda altınları yatırım olarak değerlendirdiğini de belirten Yılmaz, pandemi sürecinde vakaların tekrar artmasıyla birlikte altın fiyatlarının tekrardan yükselişe geçeceğini ve sene sonuna kadar 500 TL'yi, gelecek sene ortalarına kadar da 550 TL'yi görmesini beklediklerini belirtti. Yılmaz, "Altın bu hafta yükselişle başladı. Geçen haftalar biraz daha stabil bir şekilde ilerledi. Ön görü olarak da altın şuan biraz daha yükselişte. Çeyrek altın 785 TL, yarım bin 570 TL, tam altın ise 3 bin 120 TL. Vatandaşlar şuanda tamamen altınlarını yatırım olarak değerlendiriyor. Pandemi sürecindeki yükseliş trendlerini tekrardan göreceğimiz ön görüldüğü için ki gidişat da o şekilde. Bizim görüşümüz altın yıl sonuna kadar 500 TL'yi, 2021 senesinin ortalarına doğru da 550 TL'yi göreceğini düşünüyoruz" dedi.

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