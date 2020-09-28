Evlenmek istediği kızın annesini öldüren zanlı tutuklandı

25 Eylül'de meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Muhammet Fahim Kaderi (23), kendisi gibi yabancı uyruklu olan ve evlenmek istediği Z.K.'nin (16) evine gitti. Evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Kaderi ve Z.K.'nin annesi Mahsume Kanbere (38) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kaderi yanında getirdiği bıçakla Kanbere'yi karnından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Kanbere'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, katil zanlısı Kaderi'yi arama çalışması başlattı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sokak sokak güvenlik kameralarını izleyerek, kaçak Kaderi'yi Kemalöz Mahallesi'nde saklandığı bir evde kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaderi tutuklanarak cezaevine gönderildi.