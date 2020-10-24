Alınan bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki kavun, kapuz yüklü 64 DA 114 plakalı kamyonet, Pınarbaşı beldesi yakınlarında devrildi. Kazada, sürücü ve araçtaki M.A.Ş. ağır yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Uşak'ta feci kaza! Devrilen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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