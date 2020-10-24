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'ta feci ! Devrilen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı

'ın Sivaslı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uşak'ta feci kaza! Devrilen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı

AA

24.10.2020, 20:11

Alınan bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki kavun, kapuz yüklü 64 DA 114 plakalı kamyonet, Pınarbaşı beldesi yakınlarında devrildi. Kazada, sürücü ve araçtaki M.A.Ş. ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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