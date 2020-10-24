Uşak'ta feci kaza! Devrilen kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki kavun, kapuz yüklü 64 DA 114 plakalı kamyonet, Pınarbaşı beldesi yakınlarında devrildi. Kazada, sürücü ve araçtaki M.A.Ş. ağır yaralandı.





İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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